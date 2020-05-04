SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni hocasını Rıdvan Dilmen açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün büyük bir ihtimalle Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen

Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen, futbol gündemini değerlendirirken Fenerbahçe ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktörünü belirlediğini belirten Dilmen, kaptan Emre Belözoğlu'nun da sportif direktör olacağımı söyledi.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

Bjelica, Emre ile birlikte çalışacak

  • "Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum."

Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Bjelica, 71 galibiyet elde etti.
Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Bjelica, 71 galibiyet elde etti.

Zagreb'de tarih yazdı

2018 yılında Dinamo Zagreb'in başına geçen 48 yaşındaki Bjelica, 2 kez lig şampiyonluğu ve 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı. Dinamo Zagreb, Bjelica yönetiminde 50 yıl sonra ilk kez Avrupa'da grup aşamasını geçme başarısı da göstermişti.


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