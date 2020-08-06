Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transfer sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu, "Bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim" ifadelerini kullandı. Mert Hakan'ın bu sözleri Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.
İmza sonrası Galatasaray'a gönderme
Devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan fakat ön sözleşme ücreti ödenmediği için sarı-kırmızılı kulübü reddettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrasında konuşan 25 yaşındaki oyuncunun açıklamaları, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde;
"Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre Ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim."
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