Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

İmza sonrası Galatasaray'a gönderme

Devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan fakat ön sözleşme ücreti ödenmediği için sarı-kırmızılı kulübü reddettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrasında konuşan 25 yaşındaki oyuncunun açıklamaları, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.10 gol 5 asistMert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.Caner Erkin geri döndü: Resmi açıklama bekleniyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detayVideo: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı: Transferi yeni sezon forması giydirerek duyurdular

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre Ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim."

Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer oldu Beşiktaş'ta Karius ile başlayan Victor Ruiz ve Caner Erkin gibi isimlerle devam eden ayrılık sürecinde bir isimle daha vedalaşıldı.Siyah beyazlıların milli futbolcusu Gökhan Gönül, yayınladığı açıklamayla kulübüne veda etti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı ve transfer resmen açıklandı.Hatırlanacağı üzere Gökhan Gönül'ün eşi dün yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gideceklerinin işaretini vermişti.Gökhan Gönül'ün veda cümleleri şu şekilde;“Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."Fenerbahçe'ye hoş geldin Gökhan Gönül! ✍️👉 https://t.co/S0yEJ2g4t9 pic.twitter.com/rPDZjl9vTw— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020 Galeri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Mert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli oldu Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.Fenerbahçe'ye hoş geldin Mert Hakan Yandaş! ✍️👉 https://t.co/kXvAb70kgE pic.twitter.com/RPYS9JFPEg— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020 Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün transferini de 12 numaralı formayla duyurdu; Galeri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay