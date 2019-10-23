Ferdi Kadıoğlu menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynamadığı için üzgün. Oynamamanın çok zor bir durum olduğunu ve forma giymek istediğini dile getiren genç futbolcu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Oynamaması konusunda teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Ferdi Kadıoğlu daha fazla maça çıkması gerektiğini söyledi. Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını, süre aldığı maçlarda da iyi performans gösterdiğini belirten genç oyuncu, kendisini neden oynatmadığını sordu.

Ferdi Kadıoğlu’nun performansını yeterli görmeyen teknik direktör Ersun Yanal ise oynaması için daha ciddi bir performans göstermesi gerektiğini söyledi. “Oynamam benim için en önemli şey” diyen Ferdi Kadıoğlu bu nedenle başka seçenekleri düşünmeye başladı.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünen Ferdi Kadıoğlu, menajerine, Hollanda ve Belçika’da oynayabileceği bir kulübe transferi için ihtimalleri değerlendirmeye başladı ve kendisine takım bakmasını istedi.

Ferdi Kadıoğlu isyan etti fotoğrafları kaldırdı Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli oyuncu Ferdi Kadıoğlu dikkati çeken bir harekete imza attı.Karşılaşmada oynatılmayan 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından Instagram hesabındaki Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını sildi.Sadece profil resminde Fenerbahçe formalı fotoğrafı kalan genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.Hollanda’nın alt yaş gruplarında forma giyen ve A Takım’a seçilebilecek isimler arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamamıştı.

Gelişimi için oynaması şart

İlk seçeceğinin Fenerbahçe’de oynamak isteğini belirten Ferdi Kadıoğlu, “Ancak oynamak istiyorum, sadece yedek kulübesinde oturarak ya da kadro dışında kalarak sezon kolay geçmiyor. Bu nedenle başka seçeneklere bakacağız” ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki oyuncunun menajeri de sportif direktör Damien Comolli ile görüşerek, Ferdi’nin gelişimini sürdürmesi için oynaması gerektiğini ve forma giymemesi halinde devre arasında oynayabileceği bir takıma gönderilmesi için kolaylık gösterilmesini istedi. Comolli ise Ferdi Kadıoğlu’ndan beklentileri olduğunu söyleyerek, şimdilik bu teklifi geri çevirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ferdi Kadioglu Official (@ferdi_kadioglu)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Ağu, 2019, 9:28öö PDT )