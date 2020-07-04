Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımında oynayabiliyor mu? Ferdi Kadıoğlu nereli?
Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımında oynayabiliyor mu?
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiriyor. Hatta son olarak Göztepe maçında attığı 2 golle, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'de, Ferdi Kadıooğlu için Şenol Güneş'e çağrıda bulundu. Peki Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımında oynayabiliyor mu? Ferdi Kadıoğlu nereli? Bu konu hakkında statü ne diyor? Ferdi Kadığoğlu Milli Takımdan teklif aldı mı? Ferdi Kadıoğlu hakkında bilgileri haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, oynadığı karşılaşmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Türk kökenli oyuncuyu Fenerbahçe 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Ferdi Kadıoğlu Milli Takımında oynayabiliyor mu?
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi konuşulan konular arasında. Yıldız oyuncu Hollanda U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi. Fakat henüz Hollanda A Takımında forma giymediği için, milli takım tercihini yapmış değil. Hollanda doğumlu oyuncu Türk kökenli olduğu için A Milli Takımımızda oynama hakkına sahip.
Ferdi Kadıoğlu Milli Takım hakkında ne demişti?
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Hollanda ve Kanada adına oynayabileceğini ancak henüz teklif almadığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yer alan Ferdi, "Aslında Türkiye'den bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ancak şimdi işler biraz değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Hollanda A Milli Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim." ifadelerini kullandı.
"Üçünden de teklif gelirse, kimi seçersin?" sorusu üzerine Ferdi, "Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm" şeklinde görüş belirtti.
Ferdi Kadıoğlu nereli?
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Türk, annesi Kanadalı. Genç oyuncu Hollanda'da doğduğu için hem Türkiye hem Hollanda hem de Kanada Milli Takımı'nı tercih etme hakkına sahip.
Rıdvan Dilmen'den Ferdi Kadıoğlu çağrısı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçeliler bu akşamdan itibaren Ferdi Kadıoğlu'nu konuşacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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