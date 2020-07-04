Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımında oynayabiliyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, oynadığı karşılaşmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Türk kökenli oyuncuyu Fenerbahçe 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Ferdi Kadıoğlu Milli Takımında oynayabiliyor mu?

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi konuşulan konular arasında. Yıldız oyuncu Hollanda U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi. Fakat henüz Hollanda A Takımında forma giymediği için, milli takım tercihini yapmış değil. Hollanda doğumlu oyuncu Türk kökenli olduğu için A Milli Takımımızda oynama hakkına sahip.

Son dakikaları nefes kesen maçta gülen taraf Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Göztepe'nin tek golünü ise Soner Aydoğdu attı. Ayrıca karşılaşmanın 90+4. dakikasında Serdar Aziz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 49'a yükselirken, Göztepe ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.Serdar Gürler sakatlandıFenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı maçta konuk ekipten Serdar Gürler, sahayı sedye ile terk etti.Mücadelenin 22’nci dakikasında ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Uzun süre yerde kalan Serdar Gürler’e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar’ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu.Hasan Ali son 2 maç 2 asistFenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, performans artırdı. Ligdeki son 2 maçta yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında Vedat Muriç, bu hafta ise Göztepe maçında Ferdi’nin gol atmasına katkı sağladı. Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti dakika dakika1’inci dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat’ın yerden verdiği pasta Deniz’in gelişine yaptığı şutu kaleci Beto kornere çeldi.4’üncü dakikada sol kanattan Berkan’ın pası ile ceza yayı üzerinden topla buluşan Wilczek’in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.9’uncu dakikada sağ kanatta Deniz Türüç’ün ara pası ile kale önünde topla buluşan Vedat’ın vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.25’inci dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan yerden gönderdiği şutunda ceza sahası sol çaprazında buluşan Ferdi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.36’ncı dakikada Deniz’in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Vedat, meşin yuvarlağı Ferdi’ye aktardı. Ferdi’nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.45 2’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Ferdi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.64’üncü dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz’in araya girmesi ile kaleci Altay topa hakim oldu.66’ncı dakikada Napoleoni’nin pasında topla buluşan Soner Aydoğdu’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.70’inci dakikada Soner’in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Tripic’in sol çaprazdan vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.76’ncı dakikada Napoleoni’nin ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Tripic’in gelişine vuruşunda Serdar Aziz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.87’nci dakikada Mossoro’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wilczek’in kafa vuruşunda Altay gole izin vermedi.90 4’üncü dakikada Serdar Aziz, Wilczek’e yaptığı müdahaleden sonra ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile son buldu.

Ferdi Kadıoğlu Milli Takım hakkında ne demişti?

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Hollanda ve Kanada adına oynayabileceğini ancak henüz teklif almadığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yer alan Ferdi, "Aslında Türkiye'den bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ancak şimdi işler biraz değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Hollanda A Milli Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim." ifadelerini kullandı.

"Üçünden de teklif gelirse, kimi seçersin?" sorusu üzerine Ferdi, "Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm" şeklinde görüş belirtti.

Ferdi Kadıoğlu nereli?

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Türk, annesi Kanadalı. Genç oyuncu Hollanda'da doğduğu için hem Türkiye hem Hollanda hem de Kanada Milli Takımı'nı tercih etme hakkına sahip.

Rıdvan Dilmen'den Ferdi Kadıoğlu çağrısı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçeliler bu akşamdan itibaren Ferdi Kadıoğlu'nu konuşacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.