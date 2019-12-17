Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Türkiye Kupası'ndaki gerginlik anlarını anlattı. Uruguaylı yıldız kendisi hakkındaki kavga iddialarını yalanladı ve Gökhan Çıra'ya ne söylediğini açıkladı.

İşte Muslera'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"İlk maçta rakibimizin 2-0'lık bir avantajı vardı, rakibimizin maksimum seviyede saygı gösterip maksimum seviyede de performans göstermemiz gerekiyordu. Bugün en iyi şekilde sorumluluğumuzu gösterdik. Galatasaray'ın kupada devam etmesi gerekiyordu. Futbola başladığımdan beri öğrendiğim en önemli şey saygı. Rakip takımdaki bir oyuncu, bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu çok saygısızca bir şey yaptı. Maçtan sonra yanına gidip saygı duymasını söyledim. Onun haricinde bir şey yok. O oyuncuya yönelik, yanına giderek saygı çerçevesinde söyledim sadece. Rakip takım teknik direktörüyle de herhangi bir durumum yok. Saygı çok önemli, ben herkese saygı duyuyorum ve saygı istiyorum. Birisi Muslera birine vurdu diyorsa bunu kanıtlaması gerek çünkü ben öyle biri değilim. Böyle bir şey olmadı. Sosyal medyada bu abartılıyor olabilir, hocaları abartıyor olabilir ama kimse bir görüntü gösteremez çünkü böyle bir şey olmadı. Ben sadece saygılı olmasını söyledim."