Fikret Orman Cenk Tosun transferini anlattı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a imzasını anlattı. Başarılı yönetici, milli futbolcunun gitmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Everton, çok iyi bir oyuncuyu çok makul bir fiyata aldı. Cenk, Türkiye yerine Portekiz ya da Fransa'da parlasaydı 80 milyon euro olabilirdi, bizde üzüntü var. Onun isteği üzerine transfer oldu. Türkiye'de kulüpler abuk sabuk transferlerle batma noktasına geldi, biz 3 senede 80 milyon euroluk satış yaptık. Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk, Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi."

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 5, 2018 at 1:09ös PST )

Transfer mesajı

"Transfer yapmak istiyoruz, devre arası transferler riskli. Birkaç tanesinde de başarılı olamadık. Marcelo, Babel devre arası gelmişti, bunlarda başarılıydık. Transfer yapalım diye başarısız olmak istemiyoruz. Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic."

Arda Turan konusu

"Arda Turan çok sevdiğimiz bir oyuncu, şahsen de tanırım. Pırlanta gibi çocuktur Arda, çok popüler. Kıymetli bir oyuncu, kazanılması lazım, pozitifim. Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil."

Cenk Tosun'dan duygusal veda mesajı Rekor bonservis bedeliyle Everton'un yolunu tutan Cenk Tosun veda mesajında duygusal ifadeler kullandı.Beşiktaş camiasının her zaman kalbinin en güzel yerinde olacağını ifade eden ve helallik isteyen Cenk'in veda açıklaması şöyle;pic.twitter.com/UD1wtPLxIE— Cenk Tosun (@CenkTosun_) 6 Ocak 2018

Cenk Tosun transferinde fedakarlık yaptı Beşiktaş'ın rekor bir fiyata Everton'a sattığı Cenk Tosun, dün İngiliz ekibinin sağlık kontrollerinden geçip 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız ismin bu transferde büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılara 28 milyon euro gibi bir rakam kazandıran Cenk, kendi aldığı paradan kesintiye gidilse de buna razı oldu. Önceki gün Fikret Orman'ın Everton yetkililer ile el sıkışmasının ardından sıra Cenk ve İngiliz kulübün anlaşmasına geldi.Daha önce milli oyuncu ile 4 milyon euroya prensip anlaşmasına varan Everton yetkilileri Beşiktaş'a fazla ödediklerini bahane edip Cenk'in parasından kesmek istediler. Bu nedenle görüşmeler uzun sürdü. Gelinen son noktada Cenk ve Everton dün anlaştı ve ardından 4,5 yıllık imza geldi. Ancak bu imza sürecinin perde arkasından yine bir Cenk özverisi çıktı.500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakmıştı2013-14 sezonu sonunda Gaziantep ile sözleşmesi bitecek olan milli golcü, ligin son ermesine 4 ay kala Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah-beyazlı takıma gelmek için 500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakan Cenk, üstelik Beşiktaş'tan aldığı 900 bin euroluk çeki kırmızı-siyahlılara vermişti.Everton ile yapılan görüşmelerde de karşı tarafın indirime gitmesine ses çıkarmayan başarılı oyuncu, ilk başta vergiler çıkınca 4 milyon euro alacakken 3 milyon 600 bin euroya 'evet' dedi.Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtıNuri Şahin'den Cenk Tosun'a Liverpool temennisi