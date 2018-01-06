Fikret Orman Cenk Tosun transferini anlattı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli futbolcu Cenk Tosun'un Everton'a transfer sürecini anlattı. Orman, Cenk'e daha yüksek teklifler geldiğini ancak futbolcusunun Everton'ı tercih etmesi sebebiyle transferin gerçekleştiğini belirtti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a imzasını anlattı. Başarılı yönetici, milli futbolcunun gitmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.
İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Everton, çok iyi bir oyuncuyu çok makul bir fiyata aldı. Cenk, Türkiye yerine Portekiz ya da Fransa'da parlasaydı 80 milyon euro olabilirdi, bizde üzüntü var. Onun isteği üzerine transfer oldu. Türkiye'de kulüpler abuk sabuk transferlerle batma noktasına geldi, biz 3 senede 80 milyon euroluk satış yaptık. Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk, Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi."
"Transfer yapmak istiyoruz, devre arası transferler riskli. Birkaç tanesinde de başarılı olamadık. Marcelo, Babel devre arası gelmişti, bunlarda başarılıydık. Transfer yapalım diye başarısız olmak istemiyoruz. Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic."
Arda Turan konusu
"Arda Turan çok sevdiğimiz bir oyuncu, şahsen de tanırım. Pırlanta gibi çocuktur Arda, çok popüler. Kıymetli bir oyuncu, kazanılması lazım, pozitifim. Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil."
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