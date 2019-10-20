Fikret Orman oyunu kullandı: İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir
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Fikret Orman oyunu kullandı: İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş’a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır” diye konuştu.

Haber Merkezi IHA
Fikret Orman oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

Fikret Orman oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık seçimi için oy kullanmaya Başkan Fikret Orman da geldi.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, “Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş’a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır” dedi.

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