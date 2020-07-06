Fırtına takipte

Süper Lig’de zirve ateşinin yükseldiği 30. haftada Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Galatasaray’ı 3-1 yenerek lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürdü ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekip ise liderin 11 puan gerisine düştü. Rakibine oranla maça daha atak başlayan konuk bordo-mavili takım, 6. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada gelişen Trabzonspor atağında Ekuban’ın plase vuruşunda top yandan auta çıktı. Oyunu arkada bekleyerek çabuk ataklarla maçı lehine çevirmeye çalışan Galatasaray, 9. dakikada böyle bir atak sonucunda gole yaklaştı fakat Feghouli’nin vuruşunda sonuca ulaşamadı. 31. dakikada Feghouli’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalan Galatasaray karşısında atak üstünlüğünü ele geçiren Trabzonspor, 38. dakikada öne geçti. Ekuban’ın yerden pasına hamle yapan Sörloth, Donk’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR’dan uyarı ile pozisyonu izledi ve penaltıya karar verdi. Sosa, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

KAPANIŞI SÖRLOTH YAPTI

Galatasaray, ikinci yarıya 2 oyuncu değiştirerek başlarken, Trabzonspor ise savunma güvenliğini ön planda tutup çabuk ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Oyunun genelinde savunma güvenliğini ön planda tutup, ani ataklarla sonuca gitmeye çalışan iki takım da ortaya koyduğu oyunla vasatı aşamadı. Temkinli oyununu sürdüren Trabzonspor, 70. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Sosa’nın kale alanına gönderdiği topa iyi yükselen Novak, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Hüseyin’in Taylan’ı düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı 90+3’de Seri filelere gönderince G.Saray umutlandı: 1-2. 90+5’de orta alanda topla buluşan Sörloth hızla soldan ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Nwakaeme 3, Ekuban 1 hafta sonra

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan Ankaragücü müsabakasının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili takımda ligde son oynanan Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray’a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi ve Da Costa ile sakatlığı geçen Caleb Ekuban ilk 11’de forma giydi ve 86 dakika sahada kaldı. Çimşir’in son haftalarda sürekli görev verdiği Gaston Campi’yi Galatasaray maçında yedek bırakması ise sürpriz olarak değerlendirildi. Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdaki yerini alamayan Anthony Nwakaeme de maça yedek kulübesinde başladı. Nijeryalı futbolcu, 86. dakikada kaptan Jose Sosa’nın yerine oyuna girdi.

İstanbul takımlarına yine kaybetmedi

Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla yaptığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019’da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçında, 5 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. 2 Ocak’ta takımın başına gelen Hüseyin Çimşir döneminde ise Trabzonspor 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.