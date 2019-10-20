Fırtına zirvede

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde ağırladığı Gaziantepspor’u 4-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Sörloth, Sturridge, Sosa ve Yusuf Sarı kaydederken Gaziantepspor’un tek sayısı Jefferson’dan geldi. Karadeniz ekibi bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Tribünlerin müthiş desteğiyle karşılaşmaya başlayan bordo-mavililer, 9. dakikadaki ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sosa’nın savunma arkasına gönderdiği uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Sörloth’un yayın üzerine doğru çıkardığı pasta Sturridge’in bekletmeden ayak içiyle yakın direk dibine gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0. 14’te roller değişti. Bu kez Sturridge’in orta alandan uzun gönderdiği harika pasa hareketlenen Sörloth, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 39’ta Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Jefferson’un kafa vuruşu direkten döndü. Pozisyonun devamında Nogueira’nın altıpasın içinden çektiği şutu Uğurcan müthiş bir refleksle çıkardı. 54’te Gaziantepspor farkı bire indirdi. Kayode’nin sol kanattan ceza sahasına doğru katedip penaltı noktasına doğru çıkardığı topla buluşan Jefferson’un yerden sektirerek çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1. 75’te kaleyi karşıdan gören Sosa’nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut ağlarla buluştu: 3-1. 81’de hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakame’nin sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Sarı yakın köşeden skoru belirledi: 4-1.

TRİBÜNLERDEN ASKER SELAMI

Trabzonspor taraftarı, Gaziantepspor maçında tribünleri kırmızı-beyaza boyadı. Hafta içindeki divan kurulunu asker selamı vererek başlatan bordo-mavili yönetim ve başkan Ahmet Ağaoğlu, maç başlamadan önce de İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi. Maç öncesi tribünün tamamında Türk bayrağı açılırken taraftarlar, “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Şehitler ölmez vatan völünmez” tezahüratlarında bulundu.

Sturridge siftah yaptı

Trabzonspor’un yıldız futbolcularından Daniel Sturridge, bordo-mavili forma altındaki ilk golünü kaydetti. Sörloth’ün golünde de asisti yapan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, attığı golden sonra kendisiyle özdeşen dansıyla sevincini kutladı.

Filip Novak 61 dedi

Trabzonspor’un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile 61’inci maçına çıkarak ‘plaka’ dedi. Bu maç öncesi Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 60 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kritik bir galibiyet



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. “Kritik bir dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden sonra da kazanma adına yapılan hamlelerden ve kazanılan müsabakadan memnunum” diyen tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri stattan ve ekran başında bizleri dualarıyla destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Sturridge’nin performansı ile ilgili soruya Ünal Karaman, “Sturridge şu anda takıma yapmış olduğumuz yüklemeyi kaldırabilecek durumda değil. Özel antrenmanlar veya başlangıçta oyuna alarak bir noktaya çekmeye çalışacağız. O yüzden bazen 30 dakika, bazen 60 dakika kullanıyoruz. Oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var” yanıtını verdi. Sosa’nın peformansı üzerine gelen bir soruya ise Karaman, “Bizler ne kadar formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da o kadar bu takıma aidiyet hissediyor. Sosa’ya ‘Sen santrafor oynayacaksın, orada sana ihtiyaç var’ desem eminim ki hiç tereddütsüz o pozisyona geçerek var gücüyle oynamaya devam edecek. Gururla söyleyeyim; Sosa’nın duruşu çok önemli. Kenardaki müdahalelerimizin yanı sıra Sosa’nın saha içindeki oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme performansı içerisinde mükemmel bir kaptanlık yapıyor. İyi de oynuyor, o sorumluluğun da farkında. Bize de gurur duymak düşüyor” yorumunda bulundu.

Nöbetçi lideriz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçından yaptığı açıklamada temkinli konuştu. Bordo-mavili takımın maç fazlasıyla liderliğe yükselmesini değerlendiren başkan Ağaoğlu “Oynanan bir maç, kazanılan ya da kaybedilen bir maç kimseyi yanıltmasın. Şuan nöbetçi lideriz. Daha diğer takımlar maçlarını tamamlamadı. Takım ve kulüp olarak güzel bir konumdayız” ifadelerini kullandı. 1 gol 1 asistle oynayan Sturridge hakkında görüşlerini paylaşan başkan Ağaoğlu “Sturridge için bir şey söylemek erken, her gün üzerine koyuyor. Çok iyi bir ayak, çok iyi bir forvet. Gollerine ne kadar devam edecek, neler yapacak zaman gösterecek. Bu galibiyet kimseyi yanıltmasın. Önemli olan mücadeleyi sonuna kadar sürdürebilmek. Yapı olarak, takım olarak, yönetim olarak düşüncemiz bu” değerlendirmesinde bulundu.