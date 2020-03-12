Fırtına zirveye abone

Süper Lig’in 19. haftasında Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’da da hissedilen deprem nedeniyle ertelenen ve dün akşam oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Diğer haftalara oranla farklı bir kadro ile sahaya çıkan Trabzonspor, maçın 10. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kenardan gelişen atakta kaptan Sosa son çizgiye kadar inerek kale alanının uzak noktasına gönderdiği topa Novak düzgün bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1. Dakikalar 30’u gösterirken kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa’nın düzgün vuruşuyla Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. 44. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut’un kaleye gönderdiği top Novak’a çarptı ve kaleci Uğurcan’ın kontrpiyede kalması ile filelere gitti ilk yarıyı Trabzonspor 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıya Trabzonspor yine atak başladı. 55. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Nwakaeme, düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yapan golü attı. Bu skordan sonra oyunu tutma adına pas yüzdesini arttıran Trabzonspor karşısında ev sahibi Yeni Malatyaspor, zaman zaman atak oynadıysa da skor üretecek pozisyon bulamadı. Buna karşın Trabzonspor’un, oyunu istediği gibi yönlendiren ve tempoyu ayarlayan kaptan Sosa ile başlayan çabuk ataklarında özellikle Nwakaeme ve Abdulkadir Ömür ile farkı arttıracak pozisyonlar bulsa da bunları gole çeviremedi.

Ömür 199 gün sonra Sörloth sakatlandı

Süper Lig’de en son 25 Ağustos 2019’de oynanan ve Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma giyen Abdulkadir Ömür, sakatlığını atlatmasının ardından 199 gün sonra ilk kez Süper Lig’de yine bir Malatya karşılaşması ile 11’e döndü. Diğer yandan Trabzonspor’da Sörloth’un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol ve 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Norveçli oyuncu, maçın 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı. Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Sörloth, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Ndiaye’ye bıraktı. Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.

Koronavirüs önlemi

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına önlem olarak maç öncesi Yeni Malatya Stadı dezenfekte edildi. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan işlemde, stadyumdaki koltuklar, kapı girişleri ve soyunma odaları dezenfekte edildi. Maç öncesinde kapılarda görev yapan personel taraftarlara dezenfekte jeli tutarak ellerini temizlemelerine yardımcı oldu. Maçın hakemleri ve iki takımın futbolcuları da karşılaşma öncesi sahaya ellerine dezenfekte jel sürerek çıktı.

Hesaplaşma değil hesap zamanı

Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yapılan eleştiriler hakkında, “Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız” dedi. Erteleme maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çimşir, “Başından sonuna kadar hak ettik. Maç eksiğimiz ortadan kalktı ve lider pozisyondayız. Bundan sonra işimiz daha zor olacak ve rakipler daha farklı bakacaklar. Mücadelemize devam edeceğiz. 8 maçta 23 gol atmış, 3 gol ortalamasıyla oynayan, 2.5 puan ortalaması olan bir takım var. Bazılarını oyun tatmin etmeyebilir ama fedakarlığa ihtiyaç var. Bizim artık hesap yapmamız gerekiyor. Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız, birbirimizi yeriz. Camiada her bireye ihtiyacımız var. Bizler de okuyoruz görüyoruz ama bu işler bu kadar kolay değil. Ondan sonra inşallah sezonu arzu ettiğimiz yerde bitiririz” diye konuştu. Hafta sonunda oynayacakları Başakşehir maçı hakkındaki soru üzerine Çimşir, “Her maçı kazanmak ve avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var özellikle iç sahada. Bizi mahrum bırakmasınlar ve maça gelsinler. O coşkuyu beraber yaşayalım” cevabını verdi. Sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth ile ilgili de konuşan Çimşir, “Ciddi görünmüyor ama film ve MR çekildikten sonra net bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.