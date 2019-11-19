Fuat Çapa: Diagne ocak ayında dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e 13 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diagne ile ilgili sürpriz bir isimden flaş bir açıklama geldi.

Son olarak Eskişehirspor'da teknik direktörlük yapan Fuat Çapa, Belçika'da bulunduğunu belirterek, Senegalli golcünün devre arasında Galatasaray'a döneceğini öne sürdü.

"Diagne'den memnun değiller"

Radyospor'a konuşan Çapa, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Krize neden olmuştu

Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta penaltı krizine neden olmuştu. Vanaken'in elinden alarak kullandığı penaltıyı kaçıran Diagne'nin, takım arkadaşıyla soyunma odasında kavga ettiği iddia edilmişti.