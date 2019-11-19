SÜPER LİG

Fuat Çapa: Diagne ocak ayında dönüyor

Club Brugge'ün, Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'nin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu. Belçika'dan bulunan teknik direktör Fuat Çapa, oyuncunun durumu hakkında önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi Diğer
Diagne'nin takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı iddia ediliyor.

Diagne'nin takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e 13 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diagne ile ilgili sürpriz bir isimden flaş bir açıklama geldi.

Son olarak Eskişehirspor'da teknik direktörlük yapan Fuat Çapa, Belçika'da bulunduğunu belirterek, Senegalli golcünün devre arasında Galatasaray'a döneceğini öne sürdü.

"Diagne'den memnun değiller"

Radyospor'a konuşan Çapa, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Krize neden olmuştu

Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta penaltı krizine neden olmuştu. Vanaken'in elinden alarak kullandığı penaltıyı kaçıran Diagne'nin, takım arkadaşıyla soyunma odasında kavga ettiği iddia edilmişti.

  • Club Brugge formasıyla 9 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol kaydetti.

Diagne'nin PSG karşısında kaçırdığı penaltı vuruşu
Diagne'nin PSG karşısında kaçırdığı penaltı vuruşu
Reuters

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