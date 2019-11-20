Galatasaray Ahmed Kutucu'yu yakın takibe aldı

Almanya Milli Futbol Takımı’nı reddederek A Milli formayı üzerine geçiren Ahmed Kutucu, Galatasaray’ın gündemine girdi.

Falcao’nun sakatlığının geçmemesi ve Andone’nin sağ diz iç yan bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrasında devre arası için forvet transferini masaya yatıran sarı-kırmızılı takım Ahmed Kutucu’yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı takım Rumen futbolcunun yerini Kutucu ile doldurmak istiyor.

Ahmed Kutucu: Aklımda Almanya hiçbir zaman olmadı A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı EURO 2020 H Grubu son maçına ilk 11'de başlayan ve ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen Ahmed Kutucu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.Türk Milli Takım'nda oynamasıyla ilgili konuşan Ahmed Kutucu, "A Milli Takım'da oynamak güzeldi. Oynamak zevk verdi. İlk heyecan çok fazlaydı. Gurur verici bir duygu. Güzel bir maçtı, kazandık. Takım arkadaşlarım yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.Andorra-Türkiye: 0-2Almanya'yı hiçbir zaman düşünmediğini söyleyen Ahmed, "Ben fikrimi değiştirmedim, her zaman Türkiye'de oynamak istemiştim. Benim aklımda Almanya hiçbir zaman olmadı" dedi.Gelecek. pic.twitter.com/8Kd6pRgHQy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 17, 2019

Galatasaray 4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için her türlü opsiyonu konuşacak. Schalke 04 altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında üst takıma yükselen Ahmed, Alman ekibi ile bu sezon 8 maça çıkarken bir gol ve bir asiste imza attı.