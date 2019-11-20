Galatasaray Ahmed Kutucu'yu yakın takibe aldı

Almanya Milli Futbol Takımı’nı reddederek A Milli formayı üzerine geçiren Ahmed Kutucu, Galatasaray’ın gündemine girdi.
Falcao’nun sakatlığının geçmemesi ve Andone’nin sağ diz iç yan bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrasında devre arası için forvet transferini masaya yatıran sarı-kırmızılı takım Ahmed Kutucu’yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı takım Rumen futbolcunun yerini Kutucu ile doldurmak istiyor.
- Galatasaray 4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için her türlü opsiyonu konuşacak. Schalke 04 altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında üst takıma yükselen Ahmed, Alman ekibi ile bu sezon 8 maça çıkarken bir gol ve bir asiste imza attı.
Gelecek. pic.twitter.com/8Kd6pRgHQy
Gelecek. pic.twitter.com/8Kd6pRgHQy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 17, 2019
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