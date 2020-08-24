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Galatasaray antrenman maçında gol yağdırdı

Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olan Galatasaray, 19 Yaş Altı Takımı ile idman maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Takım 6-2 kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni transfer Emre Kılınç, mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamladı.

Yeni transfer Emre Kılınç, mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamladı.

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda oynanan maçı A Takım 6-2 kazanırken, golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamladı.

Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu
Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, koronavirüs engeline takıldı.Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir" denildi.Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak İptal etmiştir.#Eyüpspor#Galatasaray&mdash; Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 23, 2020 Galatasaray'a Mario Götze müjdesi

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