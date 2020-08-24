Galatasaray antrenman maçında gol yağdırdı

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.

Diagne'den 2 gol

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda oynanan maçı A Takım 6-2 kazanırken, golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamladı.

📸💪 pic.twitter.com/NxhY1WqNNu — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 24, 2020