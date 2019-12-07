Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspaor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 20. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 23'e yükseltti. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek, Alanyaspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor maçında Fernando Muslera. pic.twitter.com/GLbSGR3fjJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 7, 2019





Falcao 67 gün sonra kadroda

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, uzun bir aranın ardından maç kadrosuna girdi. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, maçta yedekler arasında yer aldı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain ile yaptığı müsabakanın ardından sakatlanan Falcao, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Falcao ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

Alanyaspor'da Cisse cezalı

Aytemiz Alanyaspor'da golcü futbolcu Papiss Cisse sarı kart cezası nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı. Akdeniz ekibinde sakatlıkları olan Juanfran ve Lokman Gör de kadroda bulunmadı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca ve Bammou ile çıktı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem

Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou



