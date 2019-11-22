Galatasaray-Başakşehir: 0-1

Süper Lig'in 12. haftasının açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir 22 puana yükselirken Galatasaray ise 19 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarının 78. dakikasında Medipol Başakşehir oyuna sonrada dahil olan Fredrik Gulbrandsen'in attığı golle Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf olurken sarı kırmızılıların da iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Galatasaray'da Ryan Babel karşılaşmanın henüz 3. dakikasında rakibine yaptğı faul sonrası sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmadan dakikalar;

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

49. dakikada Mariano’nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Feghouli’nin gelişine yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.

GOL!

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan’ın sol tarafa ceza sahası içine verdiği pasta Guldbrandsen’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

12. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, kendi evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/13PwxOkVZB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 22, 2019







