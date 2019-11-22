Galatasaray-Başakşehir

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.
Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.
Galatasaray'ın 11'i;
Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük.
Başakşehir'in 11'i;
Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli.
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