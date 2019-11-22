SÜPER LİG

Galatasaray-Başakşehir

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.

Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük.

Başakşehir'in 11'i;

  • Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli.


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