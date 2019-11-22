SÜPER LİG

Galatasaray-Başakşehir rekabetinde 23. randevu

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugün Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 11’e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Nagatomo ile Visca'nın ikili mücadelesi

Nagatomo ile Visca'nın ikili mücadelesi

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 23. kez birbirlerine rakip olacak.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, son 10 maçta 3 kez kazandı

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.


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