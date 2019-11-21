Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hem Falcao hem de transfer dönemi hakkında konuşan Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı ekipte transfer sürecinin 12 ay sürdüğü söyledi.

Taraftarlardan sabır istediğini kaydeden Mustafa Cengiz, "Falcao futbolu, Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok seviyor. Geliş nedeni para için değil. Bunu düşünenler bundan kesin emin olsun. Kanı sarı-kırmızı aktığı için de gelmedi, oynamak için geldi. Kendini borçlu hissetti taraftara karşı, 2 maçta çok koştu, zorladı kendini ve sakatlandı. Taraftarlardan sabır istiyoruz. Onurlu bir insan Falcao. Galatasaray'a gelmesi bu yılın en çok konuşulan spor olaylarından biri oldu. Kimse aptal değil, biz de aptal değiliz. Falcao, bize sakat gelmedi. Biz, bazıları gibi sözleşme imzaladıktan sonra futbolcuyu sağlık kontrolüne sokmayız. Biz Falcao'ya bonservis ödemedik. Bunu söylemekten bıktım ama herkes 'paraları bastınız' diyor Falcao için. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

01:19 dk 05 Eylül 2019 AA Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantılarında ocak ayını işaret etmesiyle ilgili olarak sorulan soruya da cevap veren Cengiz, "Fatih hoca resmi transfer tarihi ocak olduğu için tarih veriyor ama Galatasaray'da transfer 12 aydır. Scout ekibi sürekli çalışır. Benim bunlardan haberim bile olmaz ama onlar sürekli çalışır. Yüzlerce oyuncu üzerinde analiz yaparlar. Tabi ki bütün transferler tutmayabilir. Dünya bir cennet değil sonuçta. Biz de isteriz hepsi tutsun" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz'in "Biz, bazıları gibi sözleşme imzaladıktan sonra futbolcuyu sağlık kontrolüne sokmayız" cümleleri, Fenerbahçe'nin Robin van Persie transferine atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı. Sarı-lacivertlilerde o zaman ki Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun, Van Persie'yi sağlık kontrollerinden geçirmeden Fenerbahçe'ye imza attırdığı iddia edilmişti.