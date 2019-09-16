Galatasaray Brugge’a odaklandı

Galatasaray çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Sarı-kırımızılılar, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem grup maçlarına 3 puanla başlamak hem de 2.9 milyon Euro’luk geliri kasasına koymayı hedefliyor.

Sezon başı yaptığı transferlerle adeta yeni bir takım kuran Galatasaray’da teknik heyet, yapılan çalışmalarda oyuncuların taktiksel ve mental olarak Brugge karşılaşmasına hazır durumla olmaları için gayret gösteriyor. Sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucu çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat olan Belhanda’nın yerine Club Brugge mücadelesinde Seri’nin forma giymesi bekleniyor. Faslı oyunucunun ne zaman sahalara döneceğini plastik cerrahların karar vereceği ve bir süre maçlara özel maske ile çıkabileceği öğrenildi.