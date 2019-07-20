SÜPER LİG

Galatasaray Diagne'yi Suudi Arabistan'a gönderiyor

Galatasaray'da, Mbaye Diagne'nin hangi takıma transfer olacağı konusu netlik kazanıyor. Sarı - kırmızılılar pazarlık halinde olduğu kulüple artık son aşamaya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne, Afrika Kupası'nda Senegal formasıyla final oynama başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne, Afrika Kupası'nda Senegal formasıyla final oynama başarısı gösterdi.

Fotoğraf: SUHAIB SALEM

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ligine transfer olmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Diagne için 18 milyon euro isterken, bu transferin 13 milyon euroya bitmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü için 10 milyon euro bonservis, 3 milyon euro da prim vermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim golcü oyuncuyu gönderme kararı aldı.

Al Nassr yöneticilerinin, Senegal ile Cezayir arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finalini tribünde takip ettiği öğrenildi.

  • Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 30 gol atarak, krallık tacını takmıştı.

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