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Galatasaray Emlak Konut'la yeniden anlaştı: Riva projesi devam edecek

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini, Florya arsasının ise kapsam dışı bırakılmasına karar verildiğini KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Spor kulübüne ait Riva arazisi için planlanan proje.

Galatasaray Spor kulübüne ait Riva arazisi için planlanan proje.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada "Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır" denildi.

27 Eylül'de feshedilmişti

Emlak Konut, 13 Eylül'de KAP'a yaptığı duyuruda Galatasaray Spor Kulübü ile Riva ve Florya projeleri için yapılan protokollerin feshedileceğini bildirmişti, 27 Eylül'de de fesih bildirimi yapmıştı.

Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesi 29 Eylül 2018'de satışa çıkmıştı. Yılmaz İnşaat tarafından inşa edilecek proje 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilmişti. Villaları 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Yılmaz İnşaat, projenin ilk etabında 509 villa inşa edeceğini duyurmuştu.

Galatasaray Spor Kulübüne ait Riva arazisi için planlanan proje.
Galatasaray Spor Kulübüne ait Riva arazisi için planlanan proje.

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