SÜPER LİG

Galatasaray eski yıldızını kiraladı

Galatasaray'ın, Stoke City'de forma giyen eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.

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Badou Ndiaye, yarım sezonun ardından yeniden Galatasaray forması giyecek.

Badou Ndiaye, yarım sezonun ardından yeniden Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'ın transfer gündeminde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi.

  • Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.

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