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Galatasaray Eyüpspor hazırlık maçı neden iptal edildi

Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu

Eyüpspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve Galatasaray ile bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İptal edilen mücadele Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacaktı.

İptal edilen mücadele Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacaktı.

Fotoğraf: DHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, koronavirüs engeline takıldı.

Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir" denildi.

Galatasaray'a Mario Götze müjdesi
Galatasaray'a Mario Götze müjdesi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü oyuncu Mario Götze için teklifte bulundu.Alman basınında yer alan habere göre, Mario Götze iki kulüpten ciddi teklif aldı. Bu kulüplerden birisi Galatasaray, diğeri ise MLS takımlarından Inter Miami. Çıkan haberlerin detayında 28 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara daha sıcak baktığı iddia edildi."Galatasaray bu transferde ön plana çıkıyor"Haberde Mario Götze ve Galatasaray için, "Götze kararını belirlemek üzere. Başlangıçta Miami güzel bir seçenekti ama oyuncu hâlâ kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu açıdan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konu resmiyete kavuşabilir" ifadeleri kullanıldı.Borussia Dortmund ile yollarını ayıran ve şuan da bonservisi elinde olan Mario Götze ile Galatasaray, daha önce de görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Bu sezon Dortmund formasıyla 21 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 1 asistle oynadı.Galatasaray’da sezonun transferi: Fatih Terim en çok onu istemiştiTürk takımlarının gözdesi Alexandre Pato artık serbest statüdeLeicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan KabakSözleşmesi biten Mario Götze, Borussia Dortmund&#39;a veda etti pic.twitter.com/GgRXmDxGpo&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2020

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