Galatasaray Eyüpspor hazırlık maçı neden iptal edildi
Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu
Eyüpspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve Galatasaray ile bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, koronavirüs engeline takıldı.
Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir" denildi.
Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak İptal etmiştir.#Eyüpspor#Galatasaray
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