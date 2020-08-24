Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, koronavirüs engeline takıldı.

Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir" denildi.

Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde

24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak

İptal etmiştir.#Eyüpspor#Galatasaray — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 23, 2020