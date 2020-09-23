SÜPER LİG

Galatasaray Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık

Ali Palabıyık

Süper Lig'de 3. haftayı yönetecek hakemler belli oldu. Ligin ilk 2 haftasında hakem tartışmalarının çokça yaşanmasıyla beraber, 3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi büyük merak konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

3. haftanın programı ve açıklanan hakemler şu şekilde;

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