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Galatasaray geleceğin yıldızına imza attırdı

Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'tan getirdiği genç futbolcu Ahmet Sivri, altyapıda çıktığı 18 maçta 14 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı kırmızılı yönetim 19 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrasında yetenekli futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Sivri, Galatasaray alt yapısında çıktığı 18 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Ahmet Sivri, Galatasaray alt yapısında çıktığı 18 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın sezon başında altyapı kadrosuna dahil ettiği Ahmet Sivri, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde kendisini kanıtlamayı başardı.

Çıktığı 18 maçta 14 gol atarak yönetimin dikkatini çeken oyuncu, bugün profesyonel sözleşmeye imza attı. Fatih Terim'in de Ahmet Sivri için teknik heyetten bilgi aldığı ve genç oyuncuyu devre arası kampında Antalya'ya götürebileceği aktarıldı.

Ahmet Sivri'den imza sonrası ilk açıklama;

  • "6 aydır formasını gururla temsil ettiğim Galatasaray ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme, dostlarıma, akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin Birinci ağabeyime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bana güvenen, inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bu daha başlangıç. Aslolan daima Galatasaray'dır."

Emrah Bayraktar A Takım'a almıştı

  • Tudor'un gönderilmesi ve Fatih Terim'in gelişine kadar geçici olarak takımı çalıştıran Emrah Bayraktar, Ahmet Sivri'yi A takımla antrenmana çıkartmış ve bir anlamda genç oyuncunun performansını ödüllendirmişti.
Ahmet Sivri, geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol kaydetmişti.

Galatasarayın genç yıldızından şahane gol
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Galatasarayın genç yıldızından şahane gol

Galatasaray'ın Kıbrıs'tan transfer ettiği 19 yaşındaki Ahmet Sivri U-21 liginde Kasımpaşa'ya attığı bu muhteşem golle şimdiden adını duyurmaya başladı. Ahmet, Kıbrıs'ta oynadığı 52 maçta 66 gol kaydetmişti.

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