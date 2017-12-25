Galatasaray geleceğin yıldızına imza attırdı

Galatasaray'ın sezon başında altyapı kadrosuna dahil ettiği Ahmet Sivri, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde kendisini kanıtlamayı başardı.

Çıktığı 18 maçta 14 gol atarak yönetimin dikkatini çeken oyuncu, bugün profesyonel sözleşmeye imza attı. Fatih Terim'in de Ahmet Sivri için teknik heyetten bilgi aldığı ve genç oyuncuyu devre arası kampında Antalya'ya götürebileceği aktarıldı.

Ahmet Sivri'den imza sonrası ilk açıklama;

"6 aydır formasını gururla temsil ettiğim Galatasaray ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme, dostlarıma, akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin Birinci ağabeyime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bana güvenen, inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bu daha başlangıç. Aslolan daima Galatasaray'dır."

Emrah Bayraktar A Takım'a almıştı

Tudor'un gönderilmesi ve Fatih Terim'in gelişine kadar geçici olarak takımı çalıştıran Emrah Bayraktar, Ahmet Sivri'yi A takımla antrenmana çıkartmış ve bir anlamda genç oyuncunun performansını ödüllendirmişti.

Ahmet Sivri, geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol kaydetmişti.