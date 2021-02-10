Spor Galatasaray gelecek sezonun transferini şimdiden yapıyor Uzun süredir izleniyordu
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Galatasaray gelecek sezonun transferini şimdiden yapıyor: Uzun süredir izleniyordu

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi sonrasında gelecek sezonun transferleri için de çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılarda ilk hedef olarak görülen sol bek bölgesine alınacak isim belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yairo Moreno
Yairo Moreno

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti. Sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de ciddi bir hazırlık içerisinde.

Scout ekibinin onayladığı isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın sol bek bölgesi için Yairo Moreno ile görüştüğü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı sol bekin yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno, Meksika'nın Leon takımında forma giyiyor. Başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

  • Galatasaray'da sol bekte forma giyen Marcelo Saracchi'nin sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılılar Uruguaylı sol bekin sürekli sakatlanıyor olması ve istenebilecek olan ciddi bonservis bedeli sebebiyle sezon sonunda tercihini Yairo Moreno'dan yana kullanmayı planlıyor.

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