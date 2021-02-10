Galatasaray gelecek sezonun transferini şimdiden yapıyor: Uzun süredir izleniyordu

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti. Sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de ciddi bir hazırlık içerisinde.

Scout ekibinin onayladığı isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın sol bek bölgesi için Yairo Moreno ile görüştüğü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı sol bekin yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno, Meksika'nın Leon takımında forma giyiyor. Başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.