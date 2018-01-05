Galatasaray istedi Hagi alıyor

Sarı-kırmızılıların Ianis Hagi için teklif yaptığı haberleri üzerine 19 yaşındaki futbolcunun babası ve aynı zamanda Viitorul Kulübü'nün sahibi Gheorghe Hagi'den sürpriz bir hamle geldi.

Viitorul'den yapılan açıklamada, "Ianis'in transferi için Fiorentina'ya teklifimizi yaptık. Başkanımız Georghe Hagi, Ianis'i almak için İtalya'ya gitti" denildi.

Ianis Hagi'nin transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

2 milyon euroya transfer olmuştu

Fiorentina, geçen sezon başında Ianis Hagi'yi 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Orta sahada görev yapan genç oyuncu, İtalyan ekibinde sadece 2 maçta forma giyebildi. Fiorentina'nın B takımında ise 19 maça çıkan Hagi, 7 gol atarken 3 de asist kaydetti.

00:17 dk 09 Ekim 2015 Diğer Ne de olsa babasının oğlu! Romanya U18 takımında forma giyen Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, İsveç karşısında çok klas bir gole imza attı.



