Galatasaray Muslera'nın takım arkadaşını transfer etti

Galatasaray, yeni sezonda en çok sorun yaşadığı noktalardan biri olan sol bek bölgesini sürpriz bir isimle dolduruyor. Sarı kırmızılılar Fernando Muslera'nın takım arkadaşı Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon başında River Plate'den Bundesliga ekibi Leipzig'e 12 milyon euro bonservis bedeliyle imza atan oyuncu bu sezon 7 resmi maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.

Daha fazla forma şansı bulmak isteyen oyuncu Muslera ve menajerinin de desteğiyle sarı kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.

21 yaşındaki oyuncu Uruguay Milli Takımı formasını şimdiye kadar 4 kez giydi.