Galatasaray revire döndü: Lemina da sakatlandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynanacak karşılaşmanın hazırlığının teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüğü belirtildi.

📸 pic.twitter.com/GCMjuScNMw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Kasım 2019

Lemina'da zorlanma tespit edildi

Gabon Milli Takımı'ndan dönen Lemina'yla ilgili yapılan açıklamada, "Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi" denildi.

Luyindama'nın durumu İstanbul'a döndükten sonra belli olacak

Sarı-kırmızılıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen oyuncusu Christian Luyindama'nın da milli maçta sakatlandığı aktarıldı. Luyindama'nın durumunun İstanbul'a döndükten sonra yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkacağı ifade edildi.

Babel ve Muslera'ya tedavi

Milli takımlarından sakat dönen diğer futbolcular Fernando Muslera'nın bel ağrısı ile Ryan Babel'in ise sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

Belhanda ve Şener takımdan ayrı çalıştı

Takımdan ayrı özel program uygulanan futbolculardan Şener Özbayraklı'nın salonda, Younes Belhanda'nın ise sahada çalışma yaptığı bildirildi.

Falcao İspanya'ya gitti

Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao'nun, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a döneceği aktarıldı. Bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu Florin Andone'nin ise günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdiği açıklandı.