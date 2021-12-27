Galatasaray Rumen futbolcu Dennis Man'ın peşinde

Galatasaray Süper Lig'in ilk 19 haftasını 27 puanla tamamladı. Şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına iddialı girmek istiyor. Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan ve son 16 oynamaya hak kazanan Fatih Terimin öğrencileri ligde aldığı sonuçlarla eleştirilerin odağı durumunda.
Transferde genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da hedef 23 yaşındaki genç futbolcu Dennis Man.
"Ne gerekiyorsa yap"
Emanuel Roşu'nun haberine göre menajer Ion Becali, Dennis Man transferi konusunda Fatih Terim ile bir araya geldi. Tecrübeli hocayla olan görüşmesini anlatan Becali, "Fatih Terim, Parma'da forma giyen Dennis Man'i transfer etmek için ne gerekiyorsa yapmamı istedi. Terim, Man'i çok istiyor" ifadelerini kullandı.
Dennis Man kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- 26 Ağustos 1998 yılında Romanya'da dünyaya gelen Dennis Man profesyonel futbol kariyerine ülkesinin UTA BD takımında başladı. 23 yaşındaki futbolcu sırasıyla UTA BD, Steaua Bukarest formaları giydi. Geçen sezonun ocak ayında Steaua Bukarest'ten 13 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer oldu. Man bu sezon çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti.
- Bu sezon takımında pek fazla forma şansı bulamayan Rumen oyuncu, ayrılık kararına sıcak bakıyor. 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu forvet ve sağ kanatta görev yapıyor.