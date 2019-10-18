Galatasaray-Sivasspor: 3-2

Galatasaray, Rumen yıldızı Florin Andone'nin yıldızlaştığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar böylelikle Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.

Karşılaşmadan dakikalar;

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Şener’in ceza sahası içine ortasında Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan’ın ceza sahası içine verdiği pasta Mert topla buluştu. Mert’in bekletmeden çektiği şutta Muslera meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.

20. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Mert’in şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Tekrar topla buluşan Mert’in çevirdiği topta Fernando’nun şutu direkten oyun alanına döndü.

GOL!

22. dakikada Babel’in sol tarafa verdiği topla buluşan Andone’nin çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada ceza sahasına topla giren Andone, Appindangoye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

42. dakikada topun başına geçen Andone penaltı vuruşunu gole çevirdi. 2-0

KIRMIZI KART!

47’nci dakikada Sivasspor’da Cofie, orta alanda Ömer’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.

GOL!

69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

GOL!

74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL!

84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.

Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.





Florin Andone Galatasaray’da ilk gollerini attı

Galatasaray Rumen forveti Florin Andone, sarı-kırmızılı forma ile ilk gollerini Sivasspor’a karşı kaydetti. Bu yaz transfer döneminde İngiltere’nin Brighton & Hove Albion takımından kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan Florin Andone golle tanıştı. Sivasspor maçıyla birlikte 4. maçına çıkan Andone, 22. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılarla ilk kez gol sevinci yaşadı. Başarılı golcü 42. dakikada penaltıyı da gole çevirerek ikinci golünü kaydetti. Andone, penaltı pozisyonunda da Appindangoye’nin müdahalesi sonucu yerde kalmıştı. Sivasspor müsabakasına 11’de başlayan Rumen golcü, 90 dakika sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 164 dakika süre aldı.

Galatasaray'ın Rumen forveti Florin Andone, Türk Telekom'da çıktığı ilk lig maçında 20 dakikada 2 gol attı. pic.twitter.com/mjAdLuaj9C — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 18, 2019

Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray’da sarı kart sınırında olan futbolculardan 1’i kart görürken, 2’si görmedi. Sivas maçı öncesinde Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Ömer Bayram 78. dakikada gördüğü sarı kart ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı olan Brezilyalı futbolcu Mariano da cezasını Sivassspor maçıyla tamamladı.

Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

Süper Lig’de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi. Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

Ryan Babel 3. golünü kaydetti

Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3. kez rakip fileleri havalandırdı.