Galatasaray-Sivasspor
SÜPER LİG

Galatasaray-Sivasspor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Sivasspor

Galatasaray-Sivasspor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo

Sivasspor'un 11'i;

  • Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

  • Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler

  • Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.

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