Galatasaray-Sivasspor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın 11'i;
Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.
Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo
Sivasspor'un 11'i;
- Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare.
Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında
- Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler
- Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.
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