Galatasaray Sportif AŞ'de Maruf Güneş, yönetim kurulu üyeliğine getirildi

Spora verdiği önemle tanınan Urfalı iş adamı Maruf Güneş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz tarafından Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Galatasaray SK, yönetim kurulunun almış olduğu bu kararı KAP'a bildirerek resmen Güneş'in üyeliğini duyurdu.

Güneş, kamuoyuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

İşte Urfalı İş Adamı Maruf Güneş'in o paylaşımı...

Galatasaray Spor Kulübü’nün Çok Değerli Başkanı Sayın @MstfCngz1905 in Tensipleriyle, Tarafıma G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Görevi Tevdi Edilmiştir. Bu Onurlu Görev Vesilesiyle Başta Başkanımız Mustafa Cengiz Olmak Üzere Tüm G.Saray Camiasına Şükranlarımı Sunarım..

Galatasaray Spor Kulübü’nün Çok Değerli Başkanı Sayın @MstfCngz1905 in Tensipleriyle, Tarafıma G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Görevi Tevdi Edilmiştir. Bu Onurlu Görev Vesilesiyle Başta Başkanımız Mustafa Cengiz Olmak Üzere Tüm G.Saray Camiasına Şükranlarımı Sunarım.. — Maruf Gunes (@marufgunes63) August 12, 2020

MARUF GÜNEŞ KİMDİR?

1983 Şanlıurfa doğumlu. 2000 yılında Ankara Arı Fen Lisesi’ni, 2002 yılı İngiltere Bournemouth and Poole College’de Business and Management Bölümünü tamamlayıp, 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur.

2008 yılından bu yana İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yapmaktadır. Ayrıca Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. 16515 Nolu Galatasaray SK Genel Kurul ve 1401 Nolu Galatasaray SK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.