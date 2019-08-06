Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve sürat çalışması ile devam etti. 5’e 2 dar alanda oyun çalışmasının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray ve Akhisarspor Süper Kupa'da karşılaşıyor Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.Sakatlık ve ceza durumuİki takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Galatasaray'da Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı'nın, Akhisarspor'da ise Hasan Ali Adıgüzel'in sakatlıkları bulunuyor. Sarı kırmızılılarda ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal ile final oynayan Mbaye Diagne izinli olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.Süper Kupa biletleri satışa çıkıyorYeni transferler için ilk resmi maçGeçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyonu Galatasaray bu yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılar Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Okan Kocuk ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor ise 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci'yi transfer etti.Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak 46'ncı TFF Süper Kupa mücadelesi 07 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Galatasaray ile Akhisarspor'un karşılaşacağı müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 4'üncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.Galatasaray 16. kez kupanın peşindeSarı-kırmızılılar çarşamba günü 16'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bugüne dek bu kupada oynadığı 24 maçta 15 kez zafere ulaşırken, 9 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.Fatih Terim 20. kupasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başındaki 20'nci kupasını kazanmak için çarşamba günü saha kenarında olacak. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızıların başında bu kupayı 2012 ve 2013'te 2 kez kazanmayı başarmıştı. Galatasaray bu iki senede arka arkaya 2 kez ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.Fatih Terim cezalıSüper Lig’de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Fatih Terim, Akhisarspor karşısında takımın yanında olamayacak. Terim’in yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.Muhtemel 11'ler Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının muhtemel 11'leri şöyle:Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda, Adem Büyük, Ryan Babel.Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Rajko Rotman, Mohamed Ajnane, Sanney Carlos, Onur Ayık, Bertuğ BayarGalatasaray ile Akhisarspor Süper Kupa maçının başlama saati 21.30 olarak değiştirildihttps://t.co/qKjW6tImFZ pic.twitter.com/Nez3jbw2cT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2019

Sarı-kırmızılı kafile bugün saat 16.00’da Süper Kupa finalinin oynanacağı Ankara’ya hareket edecek.

Diagne, Ozornwafor ve Şener finalde yok

Galatasaray’da idmanlara yeni başlayan Mbaye Diagne ile birlikte yeni transfer Valentine Ozornwafor ve sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı, Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."