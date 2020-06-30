Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçına sahne olacak. Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ligde Trabzonspor ve Galatasaray arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Zirve yarışındaki en önemli karşılaşmalardan birisi olan Galatasaray Trabzonspor maçına dair bütün bilgileri haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 30. haftası nefes kesecek bir derbiye tanıklık edecek. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde zirvede yer alan Başakşehir ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor arasında sadece 2 puan fark var. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a karşı galip gelerek hem sarı-kırmızılıların şampiyonluk ümitlerini bitirmek istiyor hem de önemli bir virajdan kayıp yaşamadan dönmek istiyor.
Galatasaray ise Trabzonspor'un 6 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek ligin bitimine son 5 hafta kala kayıp yaşamak istemiyor.
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması oynanacak. 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor
Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan TS, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı. Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı. 2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fenerbahçe'nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş'ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir'den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.
Galatasaray liderin 8 puan gerisinde
GS, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan TS ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer alıyor. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak GS, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.
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