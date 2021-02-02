Spor Galatasaraya Gedson Fernandes müjdesi
SÜPER LİG

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Gedson Fernandes’in son iki koronavirüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Dün ambulans uçakla İstanbul’a inen Fernandes, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
Dün ambulans uçakla İstanbul’a inen Fernandes, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Galatasaray'ın dün ambulans uçakla İstanbul’a getirdiği ve tedbir amaçlı hastanede kontrol altına aldığı yeni transferi Gedson Fernandes tabucu edildi.

21 Ocak’tan itibaren koronavirüs teşhisiyle tedavi ve karantina altında bulunan Fernandes’in, son iki PCR testinin negatif çıktığı ve oyuncunun akciğer tomografisiyle kan değerlerinin normal çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunda bir sorun olmadığını bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi ambulans uçakla geldi ambulans araçla alındı
SPOR
Galatasaray'ın yeni transferi ambulans uçakla geldi ambulans araçla alındı

Abone Ol Google News
Xiaomiden Google hamlesi

Xiaomi'den Google hamlesi

​Çinli akıllı telefon üreticisi, Google servislerini engelledi.
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

​Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
Gizli Haçlı Seferi: Alamuttan Pensilvanyaya Gülen

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

İşçiye büyük zam!

İşçiye büyük zam!

​Kocaeli'de en düşük maaş 4.900 TL oldu.

A'dan Z'ye Clubhouse<br>

A'dan Z'ye Clubhouse

​Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.