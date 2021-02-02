Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

Galatasaray'ın dün ambulans uçakla İstanbul’a getirdiği ve tedbir amaçlı hastanede kontrol altına aldığı yeni transferi Gedson Fernandes tabucu edildi.
21 Ocak’tan itibaren koronavirüs teşhisiyle tedavi ve karantina altında bulunan Fernandes’in, son iki PCR testinin negatif çıktığı ve oyuncunun akciğer tomografisiyle kan değerlerinin normal çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunda bir sorun olmadığını bildirdi.
✍️ Galatasaray’a hoş geldin Gedson Fernandes! 🤜🤛 pic.twitter.com/HKqQE1PAY3
✍️ Galatasaray’a hoş geldin Gedson Fernandes! 🤜🤛 pic.twitter.com/HKqQE1PAY3— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021