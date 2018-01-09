Galatasaray'a Norveçli sol bek sürprizi: Birger Meling

Galatasaray'da sol beke yapılacak takviye için çalışmalar sürerken kimsenin tahmin edemeyeceği bir isimle görüşme yapıldığı belirtildi. Sarı kırmızılıların Norveç'in güçlü takımlarından Rosenborg'da forma giyen Birger Meling'e teklifte bulunduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın tecrübeli muhabirlerinden Levent Tüzemen de dün A Spor'da katıldığı programda sarı kırmızılıların Meling'le ilgilendiğini doğrularken bu transferin Linnes'le de ilgili olabileceğini söyledi. Tüzemen'in bu ifadesinin arkasında yatan sebep ise takım uyumu.
Birger Meling kimdir?
- 23 yaşındaki Norveçli sol bek Birger Meling, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Stabaek kulübünde başladı. 2016 yılında Norveç'in köklü ekibi Rosenborg'a transfer olan genç futbolcu, geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşadı. Rosenborg ile bugüne kadar 40 maça çıkan Birger Merling, gol atamazken 3 kez asist kaydetti. Norveç A Milli Takımı formasını 4 kez terleten hücumcu sol bekin kulübüyle 2020 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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