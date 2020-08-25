Galatasaray'da Arda Turan fırtınası: İdmanda dikkatleri üzerine çekti

Dokuz yıl sonra alt yapısından yetiştiği Galatasaray’a dönen Arda Turan, idmanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Teknik heyetin 33 yaşındaki futbolcuya ilk 11’de şans vermeyi düşündüğü, sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.
Kaptanlık pazubandını takacak
Muslera’nın sakat olduğu süreçte Arda’nın kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Takım içerisinde liderlik görevine soyunacak tecrübeli futbolcunun, yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması ile yeniden takım ruhunun oluşması içi önemli çaba içerisinde olacağı ifade edildi.
Antrenman maçında gol attı
Bu arada Galatasaray, dün 19 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını Falcao, Arda, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne’nin (2) golleriyle 6-2 kazandı.
Arda Turan: "Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim..." pic.twitter.com/jg8n2erkj0
Arda Turan: "Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim..." pic.twitter.com/jg8n2erkj0— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2020
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