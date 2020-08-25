Galatasaray'da Arda Turan fırtınası: İdmanda dikkatleri üzerine çekti

Dokuz yıl sonra alt yapısından yetiştiği Galatasaray’a dönen Arda Turan, idmanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Teknik heyetin 33 yaşındaki futbolcuya ilk 11’de şans vermeyi düşündüğü, sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.

Kaptanlık pazubandını takacak

Muslera’nın sakat olduğu süreçte Arda’nın kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Takım içerisinde liderlik görevine soyunacak tecrübeli futbolcunun, yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması ile yeniden takım ruhunun oluşması içi önemli çaba içerisinde olacağı ifade edildi.

Antrenman maçında gol attı

Bu arada Galatasaray, dün 19 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını Falcao, Arda, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne’nin (2) golleriyle 6-2 kazandı.

Galatasaray antrenman maçında gol yağdırdı Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.Diagne'den 2 golFlorya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda oynanan maçı A Takım 6-2 kazanırken, golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamladı.📸💪 pic.twitter.com/NxhY1WqNNu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 24, 2020 Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu