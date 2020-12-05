Mbaye Diagne gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayaspor’u 3-0 yenen Galatasaray’da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.

Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.

Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop’u 19 numaralı milli formasını göstererek andı. Mücadeleye 11’de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı.

Fatih Terim yönetimindeki 1000. gol

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli’nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.

Galatasaray sürprize izin vermedi Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos (K.K) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Ayrıca mücadelenin 80. dakikasında Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 23'e yükseltirken, Hatayspor ise 12 puanda kaldı.Gelecek haftayı Galatasaray BAY geçecek. Hatayspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.1000. gol Diagne'denSüper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli’nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.Fatih Terim’in, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde atılan 1000 golün 775’i Süper Lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası’nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı. Bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.



