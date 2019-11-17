​Galatasaray'da Emre Akbaba dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Akbaba, Galatasaray Futbol Akademisi'nde açıklamalarda bulundu. Sakatlığı hakkında konuşan Akbaba, "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük" ifadelerini kullandı.

"Birkaç hafta sonra"

'Sahalara ne zaman döneceksiniz?' sorusunu yanıtlayan Emre Akbaba, "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyoruz. Sakatlığım sebebiyle lisansım çıkmamıştı. İkinci yarıda maçlara çıkmaya başlayacağım İnşallah" dedi.