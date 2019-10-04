Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama kadroda yok
SÜPER LİG

Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama kadroda yok

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama ve Lemina karoda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç yıldız başkente götürülmedi.

Üç yıldız başkente götürülmedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da kritik eksikler bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti;

  • "Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

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