Galatasaray'da Falcao'ya olay tepki: Bari bir işe yara!

Galatasaray’a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa’ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı futbolcu skor katkısı sağlayamadı.

"O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari"

Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, dünkü maç sırasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Falacao’nun kaçırdığı bir golden sonra, “O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari” diyerek tepki gösterdiğini öne sürdü.

Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ikinci yarı Falcao'nun kaçırıldığı gol sonrası VIP tribününde, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dedi.. — ayhan şensoy (@ayhansensoy) October 4, 2020

Falcao'nun bir golünün maliyeti şoke etti Galatasaray’da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.Yıllık 5 milyon euro net maaşGalatasaray’a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe bir golün maliyeti 454 bin euro oldu.Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne’yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray’da Senegalli futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.Falcao'ya gelen teklifler değerlendirilecekFalcao’dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.River Plate'ten Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz