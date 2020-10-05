Galatasaray'da Falcao'ya olay tepki: Bari bir işe yara!

Galatasaray’a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa’ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı futbolcu skor katkısı sağlayamadı.
"O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari"
Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, dünkü maç sırasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Falacao’nun kaçırdığı bir golden sonra, “O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari” diyerek tepki gösterdiğini öne sürdü.
Falcao'nun bir golünün maliyeti şoke etti
Galatasaray’da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.Yıllık 5 milyon euro net maaşGalatasaray’a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe bir golün maliyeti 454 bin euro oldu.Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne’yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray’da Senegalli futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.Falcao'ya gelen teklifler değerlendirilecekFalcao’dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.River Plate'ten Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz
Avrupa'dan elenen Galatasaray ligde de mağlup oldu
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi. Rangers mağlubiyetiyle Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, ligde de mağlup oldu ve kötü formunu sürdürdü.Maçtan dakikalar;12. dakikada Taylan’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne’nin şutunda meşin yuvarlak Ramazan’da kaldı.19. dakikada Hajradinovic’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Yusuf dönen topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR’a danışarak gol pozisyonu öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.34. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı kornerde arka direkte Taylan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.35. dakikada sol taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek ceza yayına açıldı. Ceza yayı önünde topla buluşan Alan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf’un yerden pasını penaltı noktası yakınında Hajradinovic Aytaç’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.44. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj yerden içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Aytaç’ın bekletmeden şutunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.GOL!45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf’un yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti. 1-0.58. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza sahasına giren Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra uygun durumda plase vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.61. dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağından şutunda top auta çıktı.72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı baskıyla topu kapan Babel'in şutunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonun devamında sol kanatta topu alan Babel'in ortasında, altıpas gerisindeki Diagne uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.86. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita, sağ çaprazda sert vurdu ancak kaleci Fatih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.90+1. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.Süper Lig'de 4. haftanın kapanışında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. pic.twitter.com/Bxfm0UWFHR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020 Fatih Terim sahayı terk ettiSüper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.
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