Galatasaray'da Fatih Terim Mario Mandzukic'i istiyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun yüksek maaşından dolayı durumu belirsiz. Çıkan transfer iddialarına göre Suudi Arabistan ekipleri, Kolombiyalı golcü kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da böyle bir teklifin gelmesi üzerinde, golcü oyuncuyu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Hırvat basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Falcao'nun yerine Katar'da mutlu olmayan Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istiyor. Index sitesinde yer alan haberde, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" yorumu yapıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından Mustafa Cengiz'in rahatsızlığının yeni tip koronavirüs ile alakalı olmadığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, Cengiz'e şu ana kadar iki ünite kan verildiği kaydedilerek, "Tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler, gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 Nisan 2020

Haberde Hırvat oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği vurgulanırken, Fatih Terim'in 33 yaşındaki golcü oyuncu için "Hırvatistan ile Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası maçından önce Terim basın toplantısında, 'Hırvat milli takımından bir oyuncu alabileceksem; düşünmeden Mandzukic'i seçerim" dediği sözleri hatırlatıldı.