SÜPER LİG

Galatasaray'da Onyekuru şoku: Kamp kadrosunda yok

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, ağır enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onyekuru geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüple kiralık sözleşme imzaladı.

Onyekuru geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüple kiralık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: İslam Yakut / AA

Süper Lig'de ikinci devre hazırlıkları için bugün Antalya'da kampa girecek Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşandı.

Nijeryalı futbolcu, ağır enfeksiyon geçirdiği sebebiyle sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosuna alınmadı. Onyekuru'nun dışında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi de kafilede yer almadı.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor;

  • Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

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