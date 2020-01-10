Galatasaray'da Onyekuru şoku: Kamp kadrosunda yok

Süper Lig'de ikinci devre hazırlıkları için bugün Antalya'da kampa girecek Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşandı.
Nijeryalı futbolcu, ağır enfeksiyon geçirdiği sebebiyle sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosuna alınmadı. Onyekuru'nun dışında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi de kafilede yer almadı.
Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor;
- Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.
⚽ Futbol Takımımızın 2019-2020 sezonu devre arası kamp kadrosu belli oldu.
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⚽ Futbol Takımımızın 2019-2020 sezonu devre arası kamp kadrosu belli oldu.
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