Galatasaray'da son hafta hareketliliği: Caceres ve Fernandes masada

Galatasaray'da taraftarlar Falcao'yu beklerken gündeme sürpriz 2 futbolcunun transferi geldi. Orta saha ve savunma anlamında dar bir alternatif havuzuna sahip olan sarı kırmızılılarda menajerlerin teklif ettiği isimler değerlendiriliyor.

Finansal Fair Play kıskacında olan Galatasaray yönetimi, oyuncu satmadan alamadığı için bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği isimlerle görüşüyor. Konyaspor ile oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında defans ve orta saha ihtiyaçları olduğunu ifade eden Terim'in önünde iki isim bulunuyor.

Menajerlerin önerileri sonrasında değerlendirmeye alınan futbolcular Uruguaylı savunma Caceres ve Portekizli orta saha Manuel Fernandes. Serbest statüde bulunan futbolcular Terim'in onay vermesi halinde transferin son haftası İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçebilir.

Şu anda 1 yabancı kontenjanı bulunan Galatasaray'ın son hafta itibarıyla iyi teklif gelmesi halinde ilk 11'de düşünmediği yabancı futbolcularıyla da yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray'ın yabancı kontenjanında son durum

1-Muslera

2-Luyindama

3-Marcao

4-Mariano

5-Linnes

6-Nagatomo

7-Donk

8-Nzonzi

9-Seri

10-Belhanda

11-Feghouli

12-Babel

13-Diagne



