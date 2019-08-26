Galatasaray'da son hafta hareketliliği: Caceres ve Fernandes masada
SÜPER LİG

Galatasaray'da son hafta hareketliliği: Caceres ve Fernandes masada

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı camia Falcao konusuna kilitlenmişken Fatih Terim'in Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündemi değiştirdi. Basın toplantısında stoper ve orta saha transferi üzerine konuşan tecrübeli teknik adamın, 'Son hafta her şey olabilir' sözleri üzerine masada olan isimler gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray'da taraftarlar Falcao'yu beklerken gündeme sürpriz 2 futbolcunun transferi geldi. Orta saha ve savunma anlamında dar bir alternatif havuzuna sahip olan sarı kırmızılılarda menajerlerin teklif ettiği isimler değerlendiriliyor.

Finansal Fair Play kıskacında olan Galatasaray yönetimi, oyuncu satmadan alamadığı için bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği isimlerle görüşüyor. Konyaspor ile oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında defans ve orta saha ihtiyaçları olduğunu ifade eden Terim'in önünde iki isim bulunuyor.

Menajerlerin önerileri sonrasında değerlendirmeye alınan futbolcular Uruguaylı savunma Caceres ve Portekizli orta saha Manuel Fernandes. Serbest statüde bulunan futbolcular Terim'in onay vermesi halinde transferin son haftası İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçebilir.

  • Şu anda 1 yabancı kontenjanı bulunan Galatasaray'ın son hafta itibarıyla iyi teklif gelmesi halinde ilk 11'de düşünmediği yabancı futbolcularıyla da yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray'ın yabancı kontenjanında son durum

  • 1-Muslera
  • 2-Luyindama
  • 3-Marcao
  • 4-Mariano
  • 5-Linnes
  • 6-Nagatomo
  • 7-Donk
  • 8-Nzonzi
  • 9-Seri
  • 10-Belhanda
  • 11-Feghouli
  • 12-Babel
  • 13-Diagne


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