SÜPER LİG

Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Steven Nzonzi

Steven Nzonzi

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

  • Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Fransa Milli Takımı oyuncusu olan Nzonzi'nin son oynanan PSG maçında da Fatih Terim ile gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.

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