SÜPER LİG

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Emre Mor İngiltere'ye gidiyor

Ocak ayının en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Emre Mor, İngiltere'den bir takımla transfer görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor, Galatasaray'da ilk yarıda çıktığı resmi maçlarda gol ya da asist üretemedi.

Emre Mor, Galatasaray'da ilk yarıda çıktığı resmi maçlarda gol ya da asist üretemedi.

Fotoğraf: CHARLES PLATIAU

Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve Onyekuru ile Saracchi transferlerini gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılılarda bununla birlikte önemli ayrılıklar da yaşanacak.

Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor ile de vedalaşıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'daki idmanlarda yer almayan Emre Mor'un İngiltere Championship'ten bir takımla görüştüğü ve anlaştığı belirtildi.

Emre Mor'un Celta Vigolu yetkililerle görüşüp Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı feshedeceği ve sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçireceği aktarıldı.

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