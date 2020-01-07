Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Emre Mor İngiltere'ye gidiyor

Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve Onyekuru ile Saracchi transferlerini gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılılarda bununla birlikte önemli ayrılıklar da yaşanacak.

Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor ile de vedalaşıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'daki idmanlarda yer almayan Emre Mor'un İngiltere Championship'ten bir takımla görüştüğü ve anlaştığı belirtildi.

Emre Mor'un Celta Vigolu yetkililerle görüşüp Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı feshedeceği ve sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçireceği aktarıldı.