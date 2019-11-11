Galatasaray'da sürpriz gündem: Cisse'nin menajerleri masada

Galatasaray'da Ocak ayında yapılacak transfer hamleleri için sürpriz bir isim gündeme geldi. Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması bunun üzerine bir de Andone'nin sakatlanması, sarı kırmızılıları tekrar forvet transferi yapmaya itti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Alanyaspor ile yeni kontrat yapmayan Papiss Cisse'nin menajerlerinin Galatasaray'a oyuncularını önerdiği ve haber beklediği aktarıldı.

Cisse'ye Premier Lig'den de bazı öneriler olduğu ancak oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak adına Türkiye'de kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

Papiss Cisse, Alanyaspor'da şimdiye kadar çıktığı 38 resmi maçta 25 gol atarken 1 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran oyunda sona eriyor.