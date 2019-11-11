SÜPER LİG

Galatasaray'da sürpriz gündem: Cisse'nin menajerleri masada

Galatasaray'da sezon başında alınan Radamel Falcao'nun uzun süren sakatlık sürecinin ardından Florin Andone'nin de sakatlanması moralleri bozdu. İki sezondur forvet sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılı yetkililerin devre arası transfer döneminde Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'yi kadrosuna katabileceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Papiss Cisse, bu sezon 11 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Papiss Cisse, bu sezon 11 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da Ocak ayında yapılacak transfer hamleleri için sürpriz bir isim gündeme geldi. Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması bunun üzerine bir de Andone'nin sakatlanması, sarı kırmızılıları tekrar forvet transferi yapmaya itti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Alanyaspor ile yeni kontrat yapmayan Papiss Cisse'nin menajerlerinin Galatasaray'a oyuncularını önerdiği ve haber beklediği aktarıldı.

Cisse'ye Premier Lig'den de bazı öneriler olduğu ancak oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak adına Türkiye'de kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

  • Papiss Cisse, Alanyaspor'da şimdiye kadar çıktığı 38 resmi maçta 25 gol atarken 1 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran oyunda sona eriyor.

Galatasaray'da 'rota' Cisse
Yeni Şafak

Galatasaray'da 'rota' Cisse

Galatasaray'da sezon başında alınan Radamel Falcao'nun uzun süren sakatlık sürecinin ardından Florin Andone'nin de sakatlanması moralleri bozdu. İki sezondur forvet sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılı yetkililerin devre arası transfer döneminde Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'yi kadrosuna katabileceği belirtildi.


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Galatasaray'da 'rota' Cisse
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