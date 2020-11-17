SÜPER LİG

Galatasaray'da vaka sayısı 5'e yükseldi

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını, milli takımlardaki 2 futbolcuyla beraber vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray takımı

Galatasaray takımı

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."

Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan yapılan açıklamanın ardından testi pozitif çıkan oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğunu duyurdu.Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag.&mdash; NorgesFotballforbund (@nff_info) November 13, 2020 Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı

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